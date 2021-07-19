Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da Calep Ekuban krizi şimdilik sona ermiş gibi görünüyor. İlk önce sakatlığını bahane ederek tatilden dönmeyen, arkasından da aynı zamanda İtalyan vatandaşı olduğu için vergi problemi yaşadığını söyleyerek ek süre isteyen Ekuban, Genoa’ya transferi için uzun süredir görüşme hâlindeydi. Trabzonspor ile bir yıl daha sözleşmesi olan Ganalı oyuncu, Genoa’ya transferi konusunda umduğunu bulamadı.

Oyuncu satarsak belki alırız

İtalyan ekibi “En az 3,5 milyon avro isteriz” diyen bordo mavililere sunduğu 2 milyon avroluk bonservis ücretini kabul ettiremedi. Fiyat yükseltmeye de yanaşmayan İtalyanlar, Ekuban’a “Seni transfer edebilmemiz için oyuncu satmamız gerekiyor” deyince Ganalı oyuncu Trabzonsporlu yöneticileri arayarak “Kampa geliyorum” dedi. Abdullah Avcı, “18’ine kadar gelmezse duruma bakarız” demişti.

Ekuban'dan yönetime: Bırakın gideyim! Fransa’dan da talibi olan bordo mavili oyuncu, nişanlısından dolayı İtalya’yı istiyor. En güçlü adaylar Fiorentina, Sampdoria ve Genoa.