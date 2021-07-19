Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Ghezzal konusuna değinen Elmas, "Ghezzal’la görüştük. İstediğimiz her oyuncuyla görüşmeye devam ederiz" dedi.
Detaylar birazdan...
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Ghezzal konusuna değinen Elmas, "Ghezzal’la görüştük. İstediğimiz her oyuncuyla görüşmeye devam ederiz" dedi.
Detaylar birazdan...
Etiketler : Fatih Terim,Burak Elmas,Galatasaray,