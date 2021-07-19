Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Ghezzal konusuna değinen Elmas, "Ghezzal’la görüştük. İstediğimiz her oyuncuyla görüşmeye devam ederiz" dedi.

Detaylar birazdan...