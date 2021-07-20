Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta yeni sezonda düşünülmeyen Âdem Ljajic takımda iyice dışlanmış durumda. Boşnak asıllı oyuncuyu ilk önce yönetim göndermek istemişti. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da “Satılabilir” raporundan sonra kendisine kulüp bulması istenen Ljajic, hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Lens ve Douglas’ın izinden giden 29 yaşındaki oyuncuya tepki var. Takım arkadaşlarıyla da iletişimi oldukça azalan Ljajic, antrenmanlarda da yalnızları oynuyor.

Yıllık ücret faktörü

Yıldız oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan her ne kadar kulüp arıyor olsa da Beşiktaş gibisini bulamıyor. Boşnak asıllı futbolcuya Süper Lig’den ve İtalya’dan teklifler geliyor ancak siyah beyazlılardan kazandığı yıllık 2,2 milyon avroyu veren takım yok. Bu yüzden de Ljajic, Beşiktaş’tan ayrılmak istemiyor. Orta sahada şu an bolluğun yaşandığı siyah beyazlılarda yönetim, Alex Teixeira transferi için de Ljajic’in bir önce kendisine kulüp bulmasını bekliyor.

Ljajic gider Maxim gelir Yaşadığı problemler sebebiyle çöküntüye uğrayan Âdem Ljajic'i göndermeye karar veren yönetim, G.Antep'in 10 numarası Maxim'i kadroya katmak istiyor.

Taraftardan Adem Ljajic tepkisi Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın verdiği röportajda Adem Ljajic için "Hazır değil. Kaliteli oyuncu ancak sadece yetenek yetmiyor" açıklaması yaparken, Ljajic'in maç öncesinde eli belinde ısınması, taraftarın tepkisine neden oldu.