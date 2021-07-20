Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, Riva'da basın mensuplarının karşısına çıktı. Trabzonspor'un bir parçası olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu "Bu şehirde herkes futbol için yaşıyor. Futbol tutkusu Napolililer gibi, tam bana göre. Sahada işini en iyi şekilde yapmaya çalışan oyuncu olmaya çalışıyorum. Ben, takımın başarılar kazanmasına yardımcı olabilmek için buradayım. Fit ve hazır hâldeyim. Liglerin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

Takım arkadaşlarım çok iyi karşıladı

Trabzon'a gelmeden önce bordo mavili takımın eski oyuncusu Juraj Kucka ile görüştüğünü ve gelmeden şehri tanıdığını vurgulayan Hamsik "Takım arkadaşlarım tarafından çok iyi karşılandım. Berat'ın sözleri beni mutlu etti. Sadece ona değil bütün arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum. Bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım eksik kalan şampiyonluk duygumu burada tamamlarım. Şampiyonluk yaşarsam belki futbolu Trabzonspor'da bırakabilirim" ifadelerini kullandı.

KUVVET ÇALIŞMALARI

Trabzonspor güç depoluyor

Yeni sezon hazırlıklarını Riva'da sürdüren Trabzonspor'da oyuncular dün sabah salonda çalıştı. Antrenmanda oyuncular iki grup hâlinde dinamik ısınma hareketleri ve mobilizasyonun ardından güçlenme çalışmaları gerçekleştirdi. Akşam idmanında ise taktik ağırlıklı çalışma yapıldı.

Trabzon'da Hamsik coşkusu Süper orta saha bugün sağlık kontrolünden geçecek ardından iki yıllık sözleşmeye imza atacak