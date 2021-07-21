Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen sezon başında 20 milyon avro karşılığında Leipzig’e transfer olan Norveçli yıldızın Alman ekibinden ayrılabileceği yönündeki iddialar her geçen gün artarken Trabzonspor yönetimi de bu transfer için bütçe oluşturma çabasında.

Teklif bekleniyor

Leipzig yönetiminin Sörloth’un satılması yönünde bir karar alması hâlinde yıldız oyuncunun bonservisini en az 15 milyon avro olarak belirlemesi bekleniyor. Bordo mavili takımın Sörloth’u kadrosuna katabilmesi için mutlaka büyük bir satış yapması gerekiyor. Uğurcan Çakır için gelecek teklifleri beklemeye geçen Trabzonspor, millî oyuncu satılırsa Sörloth’un tapusunu almak için harekete geçecek.

Gözler Sörloth'ta Bordo mavililer, Alman ekibinin golcü oyuncuyla ilgili kararını bekliyor. Sörloth satış listesine konursa Başkan Ahmet Ağaoğlu harekete geçecek

Lyon'a Uğurcan resti Geçen sezondan bu yana Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Uğurcan'a son teklif Lyon'dan geldi. Bordo mavililer "Onun fiyatı en az 20 milyon avro" cevabını verdi