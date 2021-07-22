Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta bir yandan transfer çalışmaları hızla sürerken bir yandan da geçen sezon şampiyonluğa ulaşan kadronun korunması için uğraşılıyor. Siyah beyazlıların genç yıldızları Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz da bu isimler arasında yer alıyor. İki oyuncuya da Avrupa’dan ciddi teklifler geldi. Altyapıdan yetişen Ersin ve Rıdvan’ın transferleri kulübün kasasına ekstradan büyük meblağlar girmesini sağlayacak ama yönetim daha geniş düşünüyor. Yapılan görüşmelerde iki oyuncuya da takımda kalmaları yönünde tavsiyede bulunuldu.

Teklifler reddedildi

∂ Kariyerlerinde ilk defa Şampiyonlar Ligi’ne çıkacak olan Ersin ve Rıdvan’a “Gideceğiniz takımlarda bu fırsatı kolay kolay bulamayabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi vitriniyle daha iyi kulüplerden daha yüksek teklifler alabilirsiniz” denildi. Geçen sezon Fransa Ligue 1’i 9’uncu sırada bitiren Nice kaleci Ersin Destanoğlu’nu ısrarla istiyor. Bundesliga’da geçen sezon 9’uncu olan Stuttgart ile 11’inci Hoffenheim ise Rıdvan Yılmaz’a talip. Siyah beyazlı yönetim iki oyuncu için de gelen teklifleri yeterli bulmadığı için reddetmişti.

Mert geliyor

∂ Siyah beyazlılar Devler Ligi için kaleyi sağlama alacak. Şu an için Ersin Destanoğlu’nun satışı düşünülmüyor. Genç kaleci gitse de kalsa da Başakşehir’den Mert Günok’un transferi isteniyor. Sergen Yalçın’ın da onay verdiği millî kalecinin transferinde son aşamaya gelindiği öğrenildi. Mert Günok’un transferi gerçekleşirse Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman’dan sonra Beşiktaş’ın bu sezon yaptığı dördüncü yerli takviye olacak.

Douglas Malatya'ya

Transfer edildiği 2019-20 sezonundan bu yana sekiz maça çıkan, geçen sezon forma giymeyen Douglas’a kulüp bulundu. Brezilyalı oyuncu gelecek sezon Yeni Malatyaspor forması giyecek. Yıllık ücretinin 200 bin avrosunu Yeni Malatyaspor, 600 bin avrosunu Beşiktaş ödeyecek.

Beşiktaş'ta Ljajic'i isteyen kalmadı Alex Teixeira transferinin önündeki tek engel olarak duran Boşnak oyuncu idmanlarda da yalnızları oynuyor.

Beşiktaş'tan 10 numara transfer! Şampiyonlar Ligi tecrübesi, uzaktan şutları, topa hâkimiyeti, hem golcü hem de asistçi kimliğiyle Brezilyalı yıldız siyah beyazlı formayla Süper Lig'i sallamaya geliyor