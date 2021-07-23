Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş taraftarı Rachid Ghezzal'ın Galatasaray'a kaptırılmasından endişe duyuyor ama yönetim bu konuda çok rahat. Siyah beyazlılar daha önce anlaşmaya vardıkları oyuncuya yaptıkları tekliften 1 euro daha fazla önermeme kararı aldı. Beşiktaş bonservis için Leicester City ile anlaşmış ve yıllık ücrette de Ghezzal ile el sıkışmıştı ancak menajer Anoir Fazuli tam anlamıyla işi bozdu. Galatasaray'la yapılan görüşmeler sonrası Beşiktaş'ın 2,5 milyona avroluk teklifi reddedildi.

Ghezzal bekliyor

Başkan Ahmet Nur Çebi ise bu konuda popülist davranmamakta kararlı. Ghezzal'ın menajeriyle son bir görüşme daha yapacak olan siyah beyazlıların patronu daha önce sundukları teklifi artırmayacak. Başkan Çebi, "Leicester City ve Ghezzal'la anlaşmamıza rağmen rakip takımı kullanarak fiyat artılmasını çok çirkin buluyorum" diyerek yıldız oyuncunun menajerine tepki gösterdi. Öte yandan Ghezzal'ın da Beşiktaş'ı istediği ve bir an önce anlaşmanın sağlanmasını beklediği öğrenildi.

Elmas ile dobra dobra: Ghezzal ile görüşüyoruz Elmas “İstediğimiz her oyuncuyla görüşmeye devam ederiz. Maliyeti, Hoca’mızın isteği, oyuncunun karakteri gibi kriterler doğrultusunda kimseyle görüşmekten çekinmeyiz” dedi

Ghezzal Aslan oluyor Sarı kırmızılılar, Leicester City ile 5 milyon avroya el sıkıştı, Ghezzal’a da yıllık 2,5 milyon avro teklif etti. Bu rakama sıcak bakan yıldız oyuncu son anda karar değiştirmezse önümüzdeki sezon parçalı formayı giyecek