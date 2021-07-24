Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanarya’da kadro yapılanması bu sezon da devam ediyor. Her sezon arayışta olan ancak bir türlü beklenen teknik adam ve kadro istikrarını tutturamayan Ali Koç yönetimi, sezon başında Vitor Pereira’yı takımın başına getirmişti. Hâliyle Portekizli teknik adam da kendi kadro yapılanmasına gitti. Pereira, ilk operasyonu Topuk Yaylası’nda yaptı. Genç ağırlıklı isimler Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam İstanbul’a gönderildi ve kadroda düşünmediğini gösterildi. Ve bunlara yenileri eklendi.

Soru işareti var

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul’da devam eden ve ideal kadro kurgusuna geçmek isteyen sarı lacivertlilerin teknik patronu; Sadık Çiftpınar, Oğuz Kağan Güçtekin, Mami Thiam ve Kemal Ademi’yi de istemedi. Dört futbolcunun da takımdan ayrı çalışacağı açıklandı. Oğuz Kağan altyapıdan yetişirken diğer üç isimden ikisi bedelsiz gelmiş Kemal Ademi için ise 1,3 milyon avro bonservis bedeli ödenmişti. Ki bu isimlerden iki sezon daha mukaveleleri bulunan Ademi ile Thiam’ın kulüpten ayrılığı şu an için soru işareti.

KUTLAMA YAPILDI

Nice yıllara Gustavo

Sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu’nun teknik adamlığa geçmesinin ardından mutsuz günler geçiren ve ayrılık hazırlığı bile yapan Luiz Gustavo yuvada kaldı. Brezilyalı oyuncu için ise dün özel bir gündü. Otuz dört yaşına giren sambacı için tesislerde doğum günü kutlaması yapıldı.

Pereira giyotini Portekizli teknik adamın yönetime sunduğu gidecekler raporunda sürpriz isim yok. Vitor Pereira; Perotti, Dirar, Zanka, Zajc ve Lemos’la devam etmeyi düşünmediğini raporuna yazdı. Tisserand ve Samatta şimdilik belirsiz…

Pereira: Felsefemiz hücum futbolu Yarım kalan hikâyeyi tamamlamakta kararlı olan Vitor Pereira “Kenetlenerek, hücum futbolu oynayarak hedefe ulaşacağız. Türk hocaların hâkimiyetine son vereceğim” dedi.