Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PSV yenilgisi sonrası şoka giren ve transfere ağırlık veren Galatasaray dün gece üç ismi kadrosuna kattı. Cimbom’un eski efsanesi Gheorghe Hagi'nin akademisinden çıkan ve 2018'de Universitatea Craiova'ya 1 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Alexandru Cicaldau gelecek sezonun maestrosu olacak. Romanya Millî Takımı forması da giyen ve İtalyan ekibi Sampdoria’nın da ilgilendiği hücumcu orta saha sarı kırmızılı renkleri tercih etti.

Peş peşe KAP'lar

Sağ ve sol bek arayışlarını sürdüren Cimbom bu transferleri de halletti. Sağ bek için Fransa'nın Rennais takımından 2000 doğumlu Sacha Boey KAP'a bildirildi. Son olarak Crystal Palace forması giyen Patrick Van Aanholt ile de anlaşmaya varıldı. Hollandalı 30 yaşındaki oyuncu üç yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 1,8 milyon avro kazanacak. Transferleri KAP'a bildiren sarı kırmızılılar, üç oyuncuyu da gelecek hafta içinde İstanbul'a getirecek.

CİMBOM'U SEÇTİ

Boey'den Celtic'e ret

Galatasaray'ın 20 yaşındaki Kamerun asıllı yeni sağ beki Sacha Boey geçtiğimiz sezon 26 lig maçına çıkarken 1 asist yapmıştı. Piyasa değeri 2.5 milyon avro olarak gösterilen Boey, Celtic'in uzun süredir gündemindeydi ama Galatasaray'ı seçti.

Aslan yerle yeksan Hollanda’daki maçta bireysel hatalar tur umutlarını bitirdi. Tanınmayacak derecede kötü oynayan sarı kırmızılıların ikramlarını Zahavi (3) ve Götze (2) geri çevirmedi. Emre Kılınç’ın golü teselli bile olamadı…

Ghezzal Aslan oluyor Sarı kırmızılılar, Leicester City ile 5 milyon avroya el sıkıştı, Ghezzal’a da yıllık 2,5 milyon avro teklif etti. Bu rakama sıcak bakan yıldız oyuncu son anda karar değiştirmezse önümüzdeki sezon parçalı formayı giyecek