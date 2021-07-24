Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tabii ki herkesin gönlünden geçen isim bir sezon forma giydiği bordo mavililerde güzel tatlar bırakan Alexander Sörloth. Yönetim, Norveçli golcü için Leipzig ile pazarlıklarını sürdürürken alternatif isim için de girişimler var.

Rakip Başakşehir

Ahmet Ağaoğlu yönetimi, Abdullah Avcı’nın istediği Parma’nın golcüsü Andreas Cornelius için görüşmelerde bulundu. 28 yaşındaki Danimarkalı forvet için düşünülen bonservis bedeli ise 5 milyon avro. Kulübüyle görüşmelerde önemli mesafe alan bordo mavililer futbolcuyu iknaya çalışıyor. Bu arada Trabzonspor bugün 19.00’da Başakşehir ile özel maç yapacak.

Cornelius harekâtı Roma’dan Peres ile ön sözleşme imzalayan bordo mavililer, bu defa Parma’da kiralık oynayan 1,93’lük forvet için harekete geçti.