Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray 5-1’lik PSV mağlubiyeti sonrası Şampiyonlar Ligi defterini büyük ölçüde kapatıp, bütün odağını UEFA Avrupa Ligi’ne çevirdi. İstenilen transferleri PSV karşılaşmasına yetiştiremeyen G.Saray Yönetimi, aynı senaryoyu yaşamamak için bu sefer elini sıkı tuttu. Dört saat gibi kısa bir sürede tam üç transfer açıklayan Cimbom özellikle genç isimlere yöneldi. Aytaç, Alpaslan, Barış hamlelerinde sonra Aanholt, Cicaldau ve Sacha Boey transferleri geldi. Altı isim için ise kasadan toplam 9 milyon avro çıkacak.

Sıra ortalarda

PSV maçından önce ve sonra geleceğin takımını kurmak istediğini belirten (üç yıl zaman isteyen) Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi umutlarının suya düşmesi üzerine listesini daha genç, potansiyelli isimlerle revize etti. Elmas yönetimi de zaten temas hâlinde olduğu Cicaldau, Aanholt ve Sacha Boey transferlerini hızlıca bitirdi. Gedson Fernandes ve Berkan Kutlu’yu da renklerine katmak için pazarlıklarını sürdüren sarı kırmızılılar ve bu transferleri de kısa sürede açıklamayı düşünüyor.

Bonservis bedeli 6,5 milyon avro

Sarı kırmızılılar, Alexandru Cicaldau'nun maliyetini de duyurdu. Oyuncunun kulübü Universitatea Craiova'ya 6 milyon 500 bin avro bonservis bedeli ödenecek. G.Saray’a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen ve “Her şey güzel olacak” diyen futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli ise 25 milyon avro.

O DA GELİYOR

Sacha Boey yola çıktı

Transferde atağa kalkan Galatasaray sürpriz bir hamleye imza atarak Sacha Boey’i renklerine katmıştı. Geçtiğimiz sezon Rennes forması giyen 20 yaşındaki sağ bek bu gece yarısı İstanbul’da olacak. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Kamerun asıllı Fransız bek, geçtiğimiz yıl Lig 1’de 24 maça çıkarken bir de asist yapmıştı.

ADIM ADIM…

Gedson için geri sayım

∂ Galatasaray geçtiğimiz sezon Benfica’dan kiraladığı Gedson Fernades’i bu sefer satın alma opsiyonuyla renklerine katmak için uzun süredir pazarlık masasında. Fatih Terim’in eski öğrencisi Rui Costa’nın başkanlık koltuğunu oturması, Benfica’nın orta sahaya Joao Mario’yu ve Soualiho Meite’yi alması Aslan’ın transfer umutları daha da artırdı.

BİR ORTA SAHA DAHA…

Hernani de Aslan’a yakın

∂ Transferin hızlı ekibi olan ve önceki gün üç transferi birden bitiren Galatasaray’ın bir orta saha daha takviyesi yapacağı yazıldı. Corriere dello Sport'a göre, küme düşen Parma’da forma giyen Brezilyalı orta saha Hernani Cimbom’a daha sıcak bakıyor. Cagliari’nin de istediği sambacının sarı kırmızılı takıma sıcak olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'da Cicaldau imzayı attı Galatasaray SK, Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

