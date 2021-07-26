Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, transferlerine devam ediyor. Mavi-yeşil ekip, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Wasl'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Ronaldo Cesar Mendes de Medeiros'u iki yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon çıktığı 27 maçta üç gol ve yedi asistlik performans gösterdi.
"RIZEFLİX"
Öte yandan Ç. Rizespor, "10 numara" diye tanımladığı Ronaldo Mendes'i resmî sosyal medya hesabından özel bir videoyla duyurdu. Videoda Netflix'ten esinlenerek ''Rizeflix'' detayı dikkatlerden kaçmadı.
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Rizespor, Ronaldo Cesar Mendes'i transfer etti
Çaykur Rizespor, Brezilyalı Ronaldo Cesar Mendes de Medeiros ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, transferlerine devam ediyor. Mavi-yeşil ekip, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Wasl'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Ronaldo Cesar Mendes de Medeiros'u iki yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon çıktığı 27 maçta üç gol ve yedi asistlik performans gösterdi.
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