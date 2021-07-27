Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta merakla beklenen Alex Teixeira transferi sonunda gerçekleşiyor. Aslında Brezilyalı yıldız geçtiğimiz hafta siyah beyazlı formayı giyecekti ama Katar'dan gelen baş döndürücü teklif rötar yaptırdı. Beşiktaş'ın yıllık 2 milyon avroluk teklifine karşılık Birleşik Arap Emîrlikleri takımı Sharjah tam 6 milyon avro önerdi. Bunun üzerine Brezilyalı yıldız teklifi değerlendirmek ve menajeriyle görüşmek için Dubai'ye gitti. Her ne kadar iki teklif arasında uçurum bulunsa da Teixeira, Arap Yarımadası'ndan gelen teklife 'Evet' demedi.

Taraftarın gücü

Çünkü özlediği Şampiyonlar Ligi'nde tekrar forma giymeyi çok istiyordu. Beşiktaş formasıyla bu sezon göstereceği performansla değerini ikiye katlayacağını da hesap etti. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş taraftarı devreye girdi... Siyah beyazlılar taraftarlar, 31 yaşındaki yıldızın Beşiktaş'a gelmesi için sosyal medyada seferber oldu. Teixeira ve eşinin hesapları on binlerce Beşiktaş mesajıyla doldu. Bu durumdan çok etkilenen Brezilyalı yıldız, siyah beyazlı yöneticilerle görüşme kararı aldı.

KALMAK İSTİYOR

Ljajic'i hırs bastı

∂ Yönetim ve teknik heyetin göndermek istediği ancak sözleşmesi devam eden Âdem Ljajic'i hırs bastı. Takımda kalmak isteyen Boşnak asıllı futbolcu, idmanların en çalışkan ismi olmasıyla dikkat çekiyor. Öte yandan siyah beyazlılar hazırlıklarını dün çift idman yaparak sürdürdü.

MAÇ ÜMRANİYE'DE

Rakip Başakşehir

∂ Son şampiyon Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu akşam saat 19:00'da Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde basına kapalı olarak oynanacak.

Beşiktaş'ta gözler Alex Teixeira'da Alex Teixeira'ı kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.