Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arjantinli eskrimci Maria Belen Perez Maurice (36), Macar rakibine yenilerek Tokyo Olimpiyatlarına veda edip hüzne boğuldu. Fakat Perez Maurice'nin üzüntüsü uzun sürmedi. Perez, sporda kaybetse de aşkta kazandı.

ÜLKESİNE MADALYAYLA DEĞİL YÜZÜKLE DÖNECEK

Maç sonrası koçu Lucas Guillermo Saucedo, İspanyolca dev yazılarla pankart açarak “Benimle evlenir misin?” diye sordu. Teklifi kabul eden genç kadın, ülkesine madalyayla olmasa da parmağında yüzükle dönecek. Teklif sonrasında büyük sevinç yaşayan çift, birbirlerine sarılırken Perez Maurice “Çok mutluyuz. Zaman zaman kavga ediyoruz ama birbirimizi çok seviyoruz. Evlenerek bundan sonraki hayatımızı birlikte geçirmek istiyoruz” dedi. Saucedo da, “2010’da da Maria’ya evlilik teklif etmiştim, o zaman çok genç olduğunu söyleyerek reddetmişti. Bu sefer başardım” diye konuştu. Perez Maurice, 2014’te Pan Amerikan Şampiyonası’nda altın madalya kazanmıştı.

Evlilik teklifi sürprizini yakınları bozdu Antalya'da bir genç, kız arkadaşını evlilik teklif etmek istedi. Bu esnadan kızın olay yerinden geçen bir yakını bütün sürprizi bozdu.

Kim Milyoner Olmak İster'de romantik anlar! Yarışmacı, sevgilisine evlilik teklifi etti Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak çıkan Michele Cedolin, verdiği yanlış cevabın ardından stüdyodan ayrılmadan önce seyircilerin arasında oturan sevgilisinin yanına giderek evlenme teklifi etti.. Programda evlilik teklifi aldığı için çok şaşkın olan genç kadın "Evet" cevabını verdi.