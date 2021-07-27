Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, son olimpiyat iampiyonu Çin'e karşı aldığı zaferle, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na dair büyük umutlar verdi. Fakat Filenin Sultanları bu başarıyı İtalya karşısında gösteremedi. Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.

TAKIM 2. SETTE UMUT VERDİ

Mücadeleye istediği gibi başlayamayan milliler, Bosetti, Pietrini, Fahr ve Egonu'nun skorer oyununu savunmakta zorlandı. Oyuna sonradan giren Meryem Boz'un etkili sayılarıyla toparlanan milliler, 19-12'den geri geldi ve farkı 19-18'de 1'e indirdi. Çaprazda Egonu'nun sayılarını engelleyemeyen milliler, beraberliği sağlayamadı. A Milli Takım, ilk seti 25-22 kaybetti.

Karşılaşmanın ikinci seti çok çekişmeli oldu. Uzun süre rakibini geriden takip eden "Filenin Sultanları" Zehra Güneş ve Hande Baladın'ın skorer oyunuyla 19-18'de öne geçti. Milliler, Egonu'nun çaprazdan sert ve isabetli smaçlarında zorlansa da son bölümü iyi oynadı ve seti 25-23 alarak durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü set de ikinci set gibi başa baş geçti. Uzun süre İtalya kaçarken Türkiye farkın 2 sayıdan fazla açılmasına izin vermedi. Kritik anlarda Egonu ile Sylla ikilisiyle önemli sayılar alan İtalya, son bölümde farkı açarak seti 25-20 aldı ve yeniden öne geçti: 2-1.

Dördüncü set karşılıklı alınan sayılarla başladı. 5-5'ten sonra etkili olan İtalya, 5-0'lık seriyle durumu 10-5'e getirdi. Zehra, Cansu ve Ebrar'ın elinden 3-0'lık seriyle yanıt veren milliler, farkı 2'ye indirdi ve rakip takıma mola aldırdı. Moladan çok iyi dönen İtalya karşısında tutunamadı ve seti 25-15, maçı da 3-1 kaybetti.

İTALYA'DA GALİBİYETİN MİMARI NİJERYA ASILLI EGONU

İtalya'da 29 sayı üreten Nijerya asıllı Egonu, galibiyetin mimarı oldu. Ay-yıldızlılarda ise Zehra Güneş'in 14, Eda Erdem Dündar ve Meryem Boz'un 11'er sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

A Milli Takım, B Grubu'ndaki 3. maçını 29 Temmuz'da FIVB dünya sıralamasının 1 numarası ABD ile yapacak.

Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden izledi.

"TÜRK HALKI DESTEĞİNİ ESİRGEMESİN"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Ariake Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından AA'ya değerlendirmede bulundu.

Turnuvada bugün, günlerinde olmadıklarını anlatan Eda, "İyi servis atamadık. İtalya gibi iyi bir takıma karşı da iyi servis atamazsanız kazanma şansınız düşer. Turnuva daha çok uzun. Önümüzde 3 maç var gruptan çıkmak için. Bu yüzden İtalya maçına çok takılmayacağız, önümüzdeki maça bakacağız. Grubun son maçlarında stres daha fazla olacaktır çünkü sıralamayı belirleyecek maçlar oynayacağız. Her maç bizim için final niteliğinde. Gruptan çıkmayı çok istiyoruz." diye konuştu.

Türk halkının kendilerine göstermiş olduğu destekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren milli takımın tecrübeli kaptanı, "Söz konusu milli takım olunca, herkes tuttuğu takımı bırakıp Türk bayrağı altında birleşiyor. Bizleri çok seviyorlar ve ilgi gösteriyorlar. Bunu hissediyoruz. Türk halkına çok teşekkür ediyoruz, bizi desteklemeye devam etsinler. Biz buraya bir şeyler başarmak için geldik. İnişler çıkışlar olabilir ama Türk halkı bizden desteğini esirgemesin." ifadelerini kullandı.

Filenin Sultanları, Çin'i 3-0 mağlup etti A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyatlardaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden mağlup etti.