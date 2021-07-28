Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da dün söz Anthony Nwakaeme’deydi. En çarpıcı açıklaması sezon sonu mukavelesinin sona ermesiyle ilgiliydi. Nijeryalı oyuncu bu konuda yönetime bir anlamda mesaj göndererek “Türkiye’de mutluyum. Buradaki hayatımdan mutluyum. Trabzonspor’da olmaktan mutluyum. Herhangi bir problem yok” diyerek kalabileceği ima etti. Başarılı hücum oyuncusu Trabzonspor’un büyük takım olduğunu ve büyük hedefleri bulunduğunu da vurgulayarak “Onlara ulaşmak için çalışıyoruz” dedi.

Ronaldinho hayali

“Hoca’mız beni nerede değerlendirirse mesele yok. Oynadığım herhangi bir yerde mutlu olacak bir oyuncuyum” diyen Nwakaeme, yeni transfer Gervinho için “Çok kabiliyetli ve iyi bir oyuncu. Aramızda iyi bir iletişim var. Umuyorum beraber oynadıkça daha iyi olmaya devam edeceğiz” dedi. Bordo mavili isim, futbolu bırakmadan önce ise kendisi gibi futbolcu olan ağabeyi Dickson Nwakaeme ve Ronaldinho ile birlikte oynamak istediğini ifade ederek “Bunları yapmadan bırakırsam içimde burukluk kalır” diye konuştu.

Favori değiliz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TSYD Trabzon Şubesi’nin ziyaretinde konuştu… Ligin başlamasına bir hafta kala yabancı kuralının değişmesinin itirazlara sebep olacağını belirten Ağaoğlu şampiyonluk konusunda favori gösterilmeleriyle ilgili “Buna katılmıyorum. Evet eksiklerimizi erken giderdik, mevcut kadroyu koruduk bu avantaj ama favori olmak için yeterli değil” dedi. Adı İtalyan kulüpleriyle anılan Ekuban için “Önümüzdeki günlerde karar verebiliriz” diyen başkan Uğurcan Çakır konusunda da “Nadir bulunan taşlar biliyorsunuz her zaman değerlidir. Onların alıcıları da sınırlıdır” ifadesini kullandı.

Trabzonspor'lu Nwakaeme: Hedefimiz sezona iyi başlamak Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Nwakaeme, yeni sezon değerlendirmesinde bulunarak, "Hedefimiz sezona iyi başlamak. İyi başlamanın yanında iyi de bitirebilmek. Kolay olmayacak" dedi.