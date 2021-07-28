Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarındaki tek takımımız olan Filenin Sultanları İtalya ile karşılaştı. İlk maçında Çin karşısında müthiş bir oyun çıkaran ve 3-0 galip gelen A Millî Kadın Voleybol Takımı’mız, ikinci maçında ummadığı bir oyun ve sonuçla karşılaştı. Tutuk başladığımız ve İtalya’nın Bosetti, Pietrini, Fahr ve Egonu ile sayılar bulduğu ilk sette 19-12'den sonra 7-0(‘lık seri yakaladık ama sonunu getiremedik: 22-25. İkinci sette de büyük çekişme vardı. Zehra Güneş ve Hande ile etkili olan Sultanlarımız 19-18 öne geçmesinin ardından seti kazanmasını bildi: 25-23.

Sırada ABD var

Üçüncü set de başa baş oyunlar vardı. Millîler kaçmaya çalışan İtalya’ya iki sayının üzerinde fark yaptırmamaya uğraşsa da kritik anlarda Egonu ile Sylla ikilisi devreye girdi ve İtalyanlar 25-20 ile güldü: 1-2. Başa baş oyun ile başlanan dördüncü sette 50-5 sonrası İtalya’nın 5-0’lık serisi moral bozdu. Sonrasında da hem hücumda hem savunma da etkili oyununu sürdüren İtalya final setini 25-15 kazandı ve grupta iki de iki yaptı. A Millî Takım, yarın ABD ile karşılaşacak.

EDA ERDEM DÜNDAR:

Desteğinizi esirgemeyin

Kaptan Eda Erdem Dündar: Günümüzde değildik. İyi servis atamadık. İtalya gibi iyi bir takıma karşı da iyi servis atamazsanız kazanma şansınız düşer. Turnuva daha çok uzun. Önümüzde üç maç var gruptan çıkmak için. Her maç bizim için final niteliğinde. Gruptan çıkmayı çok istiyoruz. Biz buraya bir şeyler başarmak için geldik. İnişler çıkışlar olabilir ama Türk halkı bizden desteğini esirgemesin.

Kürsüye alalım Sultan'ım! “Bir hayalimiz var” diyen ve Tokyo’da onun peşinden giden Guidetti ve Filenin Sultanları bu sabahki maçı kazandığı takdirde gruptan çıkma adına büyük avantaj yakalayacak ve madalyaya bir adım daha yaklaşacak

Filenin Sultanları, Çin'i 3-0 mağlup etti A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyatlardaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden mağlup etti.