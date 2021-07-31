Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı lacivertlilerde golcü bekleyişi sürüyor. Kadro fazlası oyuncuları elden çıkaramayan ve bu sebeple de beklemede olan Fenerbahçe yönetimi, Vedat Muriç konusunda mutlu sona çok yaklaştı. Lazio’nun da yeni sezon planlamasında düşünmediği Muriç çubuklu formayı tekrar giymek için çok sabırsız.

Rakip Fürth

Kemal Âdemi’yi kadro dışı bırakan, Serdar Dursun, Enner Valencia ve Samatta’dan da istediği verimi alamayan Vitor Pereira bir an önce yeni golcüyü kadroda görmek istiyor. Bu arada sarı lacivertliler bugün 19.00’da Atatürk Olimpiyat Stadında Almanya’nın Greuther Fürth takımıyla özel bir maç yapacak.

Vedat Muriç beklemede Geçen sezon Lazio’ya satılan ve istatistik anlamında kısır bir dönem geçiren Kosovalı golcü, sarı lacivertli formayı tekrar giymek için can atıyor. Ali Koç yönetimi ise kiralama formülüne sıcak bakıyor.