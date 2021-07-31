Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Şu ana kadar yedi resmî transfer açıklayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV ile oynanan iki karşılaşmada kalesinde toplam yedi gol görmüştü. Bu durum sarı kırmızılı takımın transfer politikasını da değiştirtti. Hollandalı rakibi karşısında defans hattı alarm veren Aslan, kadrosuna bir stoper daha katmak için harekete geçti. Savunma hattı alternatifleri için kabarık bir liste çıkaran Cimbom’un öncelikli adayı Kaan Ayhan’dı.

Çetin öne çıktı

Sassuolo’nun Kaan’ı bırakmaya sıcak bakmaması ve yüksek bonservis bedeli talep etmesinden sonra Galatasaray, Mert Çetin’e yöneldi. Cimbom, 24 yaşındaki stoper için Verona’ya 3,5 milyon avroluk bir teklif sunacak. Ayrıca Terim’in listesinde yer alan diğer bir isim ise Tottenham forması giyen Japhet Tanganga. Ancak İngiliz ekibinin umut vadeden genç oyuncusunu satmayı düşünmediği, kiralık olarak yollayabileceği öğrenildi.

UEFA'dan ilginç karar

GS-FB eşleşebilir

UEFA, statü değişikliği nedeniyle UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda aynı ülke takımlarının karşılaşabileceğini duyurdu. İlk torbanın rakipleri, dördüncü torbadaki takımlar olacak. G.Saray eğer St. Johnstone'u elerse dördüncü torbada yer alacak ve ilk torbadaki F.Bahçe ile eşleşebilecek.

Morutan’ı G.Saray’a satacağım!

Fatih Terim’in “Kadromda görmeyi isterim” dediği Olimpiu Morutan için Gigi Becali’den çarpıcı açıklamalar geldi. Steaua Bükreş’in sahibi Becali “Avrupa’dan elendiğimiz gibi Morutan’ı satacağım. Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz. Galatasaray’dan” ifadelerini kullandı.

Elimden geleni yapacağım

Galatasaray’ın çiçeği burnundaki transferi Berkan Kutlu dün kulübün müzesini gezdi. Kısa bir açıklamada bulunan 23 yaşındaki oyuncu ‘’Türkiye’nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Uzun bir süreç oldu ama buradayım. Galatasaray için elimden gelen her şeyi yapacağım. Allah utandırmasın” ifadelerini kullandı. Berkan yeni sezonda 22 numaralı formayla mücadele edecek.

Galatasaray'da operasyon sürüyor Yönetim “Neler olacağını göreceksiniz” diyen Terim’in isteği doğrultusunda her bölgeyi gençleştiriyor. Alanyaspor’un orta sahası da Aslan oldu. Sırada Morutan var