Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya'da piste çıktı. Sofuoğlu, İtalya Şampiyonası'nın ilk yarışında ikinci oldu.
BİRİNCİ İTALYAN VANNUCCİ OLDU
İtalya'nın Misano Dünya Pisti'nde düzenlenen yarışta SS300 sınıfında mücadele eden Bahattin Sofuoğlu, İtalyan Matteo Vannucci'nin ardından ikinci oldu.
Milli motosikletçi, yarın TSİ 13.35'te ikinci yarışta boy gösterecek.
Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, Portekiz'de piste çıktı Milli motosikletçiler Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, Portekiz'de ilk yarışlarını tamamladı.
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da 9. oldu Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda 9. oldu.
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu İspanya'da ikinci oldu Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, sezonun dördüncü etabı İspanya'da ilk yarışı 2. sırada bitirdi.