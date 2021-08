Türkiye Gazetesi

Helal olsun Mete Gazoz... Bravo bizim küçük çocuk! Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Türkiye adına unutulmaz tarih: 31 Temmuz 2021 olarak kayıtlara geçti. Hem kürsü geldi hem tarihî bir başarı... Millî okçumuz Mete Gazoz, ilk turda Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci turda da Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenerek son 16 turuna yükselmişti. Çeyrek finalde ise rakip dünya sıralamasında 1 numara olan ABD'li Brady Ellison’du. Zorlu rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Gazoz rakibini 7-3 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Geriden geldi

Klasik yayda altın madalya bağıra bağıra geliyordu. Mete'nin bu turdaki rakibi Japon Takaharu Furukawa oldu. Çekişmeli geçen ve beş sete kadar uzayan müsabakayı de 7-3'le almasını bilen Mete Gazoz, finale yükseldi. İtalyan Mauro Nespoli karşılaşan Mete, önce geriye düştü. Ardından beş set sonucu Nespoli'yi 6-4 ile geçen Mete Gazoz, zafer haykırışı yaptı. Millî okçu, Türkiye'ye hem 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının ilk altınını hem de okçulukta tarihin ilk şampiyonluğunu getirdi. Bravo Mete Gazoz.

Bırakıyordum annem ikna etti!

Mete Gazoz’un hayatında kırılma anları da var. Kendisi anlatıyor: 2015 Dünya Şampiyonası’nda kıl payı farkla kaybedince anneme ‘Bir daha yarışmak istemiyorum, okçuluğu bırakacağım’ dedim. Annem, ‘O nasıl söz, kaybetsen de benim oğlumsun... Ayrıca kaybetmedin, tecrübe kazandın’ dedi ve olimpiyatların kurucusu Coubertin’in ‘Aslolan oyunları kazanmak değil, katılmaktır’ sözünü hatırlattı. O söz dönüm noktam oldu...

Beş yaşından beri ok atıyor!

Mete Gazoz’un babası Metin Gazoz TGRT Haber’e konuştu: Mete 3 yaşından beri yayı çekiyor, 5 yaşından beri ok atıyor. Her attığı okta tesadüfi bir başarı olmadığını gösterdi, gözünde hiç endişe yoktu. Gitmeden önce annesine altın madalya takıp orijinalini Tokyo dönüşü boynuna asacağını söylemiş. Annesine şimdi orijinalini getiriyorum demiş.

Verdiğim sözü tuttum

İhlas Kolejinden mezun olan ve İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü’nde yetişen Mete Gazoz, altın madalya sonrası duygularını anlattı: Çok mutluyum. Rio 2016'dan sonra Tokyo'da altın madalya kazanacağım diye Türk halkına bir söz verdim. Bu sözümü tuttum. Beş yıl boyunca çok çalıştım.

Çok çalıştım

Olimpiyatlarda madalya kazanmak için her şeyi yaptım ve sonunda madalyayı boynuma taktım. Ne kadar yarışma içinde kalmaya çalışsak da orman yangınlarından dolayı kalbimiz her zaman Türkiye'deydi. Altın madalya ile herkesi en azından bir süre için güldürebildiğimi düşünüyorum.

İHLAS KOLEJİ YETİŞTİRDİ

Mete Gazoz’u tebrik edenler arasında mezun olduğu İhlas Koleji de vardı. Mete, 3 sene önce gazetemize verdiği röportajda “İhlas Kolejinde çok iyi bir eğitim aldım, okçuluğumu orada geliştirdim, kafamdaki meseleleri çözdü. Kolejin iki şubesinde de Okçuluk Kulübü açtık” ifadelerini kullanmıştı.

ANTRENÖRÜ ERGİN:

Yorulmadı sıkılmadı!

∂ Mete Gazoz’un antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin'in “Mete müthiş bir yarışma çıkardı. Emeğin büyüğünü Mete harcadı. Hiçbir zaman yorulmadı, yılmadı, sıkılmadı, motivasyonunu kaybetmedi ve sonunda olimpiyat şampiyonluğunu ülkemize getirdi" dedi. Gazoz’un şu anda taktığı şapkanın 2008’de Pekin Olimpiyatlarında Ergin’in taktığı şapkayla altın madalyaya ulaşan Mete Gazoz “Onun motivasyonu çok büyük. O artık bizim için bir şapka değil” dedi.

Son okunu gözlerim yaşlı izledim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo'da altın madalya kazanan Mete Gazoz'un final mücadelesini TV’den izledi ve bir hayli duygulandı. Erdoğan altın madalyanın gelmesinin ardından Gazoz’u telefonla aramak suretiyle tebrik etti ve “Gözlerinden öpüyorum. Tebrik ediyorum. Bizleri çok duygulandırdın. Tarihi yeniden ayağa kaldırdın. Okçu bir milletin okçu bir torunu olarak tarih yazdın. Gözlerim yaşlı olarak o son okunu izledim. İnşallah Türkiye'de Külliye'de seninle beraber bu mutluluğu milletçe yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

MUHARREM KASAPOĞLU:

Yolumuz açık gözümüz aydın

∂ Mete Gazoz’un finalini canlı izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Tokyo 2020’de ilk altınımız geldi. Onu da tarih yazarak Mete getirdi. Tebrik ediyoruz. Okçulukta hem ilk madalya hem ilk altın madalya. İnşallah yolumuz açık, gözümüz aydın olsun. Bütün milletimize selam olsun. Sporcularımız yeni madalyalarla aziz milletimizi sevindirmeye devam edecekler.

