Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transferin hızlı takımı Trabzonspor kadrosunu bir golcüyle daha güçlendirmek istiyor. Marek Hamsik, Bruno Peres, Gervinho, Koita, Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı'nı renklerine bağlayan bordo mavililerin yeni hedefi Artem Dovbyk. Ukraynalı golcü için uzun süredir izleme çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da yönetim Ukrayna’ya giderek hem futbolcu hem de kulübüyle görüşmeye karar verdi. 24 yaşındaki golcünün maliyeti de Trabzonspor'un gündemindeki Sörloth ve Cornelius gibi isimlere göre çok ucuz.

Avcı'dan onay

Güncel piyasa değeri 1,5 milyon avro olan Artem Dovbyk'nin Denipro takımıyla sözleşmesi 2023'e kadar devam ediyor. 1,89'luk boyu, fiziği ve hava toplarındaki hâkimiyetiyle Trabzonspor'un eski golcüsü Sörloth'u andıran Ukraynalı santrfora teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onay verdiği öğrenildi. Geçen sezon çıktığı 27 maçta 10 gol ve bir asistle oynadı. Yeni başlayan 2021-22 sezonunda ise çıktığı ilk maçta iki gole imza attı. Sol ayağını etkili kullanan Dovbyk, sağ kanat ve forvet arkası olarak da görev yapabiliyor.

MOLDE MAÇINA...

Alman hakem

∂ Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Molde ile oynayacağı maçın hakemi açıklandı. Medical Park Stadyumunda 5 Ağustos Perşembe günü iki takımı karşılaştıracak mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Harm Osmers yönetecek. Öte yandan dün satışa çıkan maçın biletlerine büyük ilgi gösterildi.

Trabzonspor'lu Nwakaeme: Hedefimiz sezona iyi başlamak Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Nwakaeme, yeni sezon değerlendirmesinde bulunarak, "Hedefimiz sezona iyi başlamak. İyi başlamanın yanında iyi de bitirebilmek. Kolay olmayacak" dedi.