Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Kayserispor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak mücadeleye devam edemeyen Welinton'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Siyah-beyazlı kulüpten oyuncunun sağlık durumuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 31 Temmuz Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Kayserispor ile oynadığı hazırlık maçı sırasında, sol uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen, bugün ise Acıbadem Hastanesi’nde MR görüntülemesi gerçekleştirilen futbolcumuz Welinton Souza’nın uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Welinton Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier antrenmana geldi Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, yeni sezon hazırları yapan takımın antrenmanına gelerek arkadaşlarıyla selamlaştı.

Beşiktaş Başkanı Çebi: Transfer müjdelerimiz olacak Ahmet Nur Çebi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Beşiktaş'ın hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Çebi, transferlerle ilgili de konuştu.

Beşiktaş'ta Ljajic'i isteyen kalmadı Alex Teixeira transferinin önündeki tek engel olarak duran Boşnak oyuncu idmanlarda da yalnızları oynuyor.