Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen ancak bu sene de virüsün gölgesinde Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişiler arasında pozitif çıkanların sayısı 276'ya yükseldi.

KARANTİNAYA ALINDILAR

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 17 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı. Son 24 saatte virüs bulaşan 17 kişi arasında turnuvada yarışan sporcu bulunmuyor.

Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.

Mete Gazoz yurda döndü Tokyo Olimpiyatları’nda kazandığı altın madalyayla tarihe geçen Mete Gazoz yurda döndü. Madalyalı tek başına kazanmadığını söyleyen genç sporcu, “Bu madalyayı Türkiye Okçuluk Milli Takımı kazandı, ben sadece madalyayı taşıyorum” dedi.

Yasmani Escobar Copello adını finale yazdırdı Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli atletimiz Yasmani Escobar Copello, adını 400 metre engelli finaline yazdırdı.

Buse Naz Çakıroğlu yarı finalde 020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde boks branşında kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, yarı finale yükseldi ve olimpiyat madalyasını garantiledi.