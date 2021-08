Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün 54. kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Özetle şöyle: Şanlı Trabzonspor’umuz 54 yaşında. Ama asırlara dayanan medeniyet ve futbol kültürüyle birlikte 54 artı yüzler yaşında. Trabzonspor’umuz kazandığı şampiyonluklar, kupalar ve başarılarla tarih sahnesine adını altın harflerle yazdırdı, 'Devrimin Takımı' unvanına sahip oldu. Trabzonspor’umuz ülke futbolunun temel direğidir, yüz akıdır ve mihenk taşıdır.

Yarınlara yatırım

Tabii ki büyük olmak sadece kupalarla, madalyalarla veya kazanılan başarılarla ölçülemezdi. Büyük olmak aynı zamanda 'ağabey' olmak ve yol göstermekti. Büyük olmak cesaret vermek demekti. Bu anlamda kulübümüz; her adımında, kazandığı her başarıda, kaydettiği her gelişimde ve dönüşümde ayrıca karşılaştığı her zorlukta örnek oldu. Bizler, tarihimizden aldığımız ilhamla şanlı kulübü yönetmenin şerefini ve onurunu taşıyoruz. Dünü yaşayarak yarınlara yatırım yapıyoruz.

