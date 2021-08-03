Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa kupalarında dün kura günüydü. Yeni kurala göre aynı ülke takımlarının da birbiriyle eşleşmesi durumu vardı ama bizim adımıza bu gerçekleşmedi. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, 3. ön eleme turunda İskoç temsilcisi St Johnstone takımını geçmesi durumunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise play-off turunda Neftçi (Azerbaycan)-HJK Helsinki (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

En zoru Trabzon’un

Geçelim bu sezon uygulamaya konulan UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne. Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turunu geçmesi durumunda play-off’ta İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak. Sivasspor ise Batum’u elerse play-off etabında Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan) / Kopenhag (Danimarka) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İki kulvarda da play-off maçları ise 19-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

UEFA Play-off'unda İstanbul derbisi ihtimali UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bu sezon aynı ülkenin takımları eşleşebilecek olması Galatasaray'ın St. Johnstone'u elemesi halinde Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali bulunuyor.