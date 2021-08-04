Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo mavililerde beklenen ayrılık gerçekleşti. 2019’da Leeds United’tan 1 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan ve yüksek verim elde edilen Ganalı oyuncunun yeni adresi Genoa oldu. Nişanlısının İtalya’da olması sebebiyle uzun süredir ayrılmak isteyen hücum oyuncusunun işi dün resmiyete kavuştu. Kulüpten KAP bildirimi geldi ve Ekuban için görüşmelere başlandığı duyuruldu.

YENİ TAKVİYELER

Trabzonspor’un Ekuban için Genoa’dan 2,2 milyon avro bonservis bedeli alacağı ve artı 300 bin avroluk da bonusunun olduğu öğrenildi. Eğer başarılı isim satılmasaydı sezon sonunda mukavelesi bitiyordu ve bedava gidecekti. Şimdi teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda Ekuban’ın yerine bir takviye yapılacak. Ayrıca camia ve Avcı bir de forvet transferi bekliyor.

İKİ MAÇTA YOK

Ömür’den kötü haber

Molde maçı öncesinde Trabzonspor’a kötü haber. İstanbul’da Kasımpaşa ile yapılan özel maçta sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün durumu belli oldu. Çekilen MR sonucunda Ömür’ün sol uyluk üst adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edildi. Ömür, Molde ile yapılacak Konfederasyon Kupası ön eleme maçlarında forma giyemeyecek.

Trabzonspor: Genoa, Ekuban'a talip oldu Trabzonspor Kulübü, Ganalı oyuncususu Caleb Ansah Ekuban'a İtalya temsicisi Genoa'nın talip olduğunu duyurdu.