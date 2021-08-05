Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, TFF'nin lisans çıkarmadığı Oğulcan Çağlayan hakkında sitemkar açıklamalarda bulundu. St. Johnstone maçı öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Terim, "Oğulcan için kulübümüz gerekli görüşmeleri yapıyor. UEFA lisans veriyor, TFF lisans vermiyor. Avrupa kupasında oynadı. Böyle bir komik durum. Biz bu konuyu Tahir Kıran başkanla çözeriz ama mantığa uymuyor. Sezon başı beyaz sayfada ve kendi alanımda kalmak istiyorum demiştim, öyle de yapacağım" dedi.

İSKOÇ ENDİŞESİ

Bu akşam karşılaşacakları St. Johnstone'u detaylı olarak analiz ettiklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Biz bütün ciddiyetimizle iki maça çıkıp bu turu geçip gruplara kalmak istiyoruz. Kolay bir maç olmayacağını düşünüyorum. Oyuncularımıza verebileceğimiz tüm bilgileri verdik. İskoç ekipleri de bu tarihlerde endişeli günler yaşatmıştır Türk takımlarına. Açıkçası ona denk gelmek istemiyoruz" sözlerini kullandı. Terim ayrıca yeni transfer Berkay ile Taylan Antalyalı'nın bu maçta kadroda olacağını açıkladı.

OĞULCAN TEPKİSİ: TAHKİM KURULU İSTİFA ETMELİ

Galatasaray, Oğulcan’a verilen cezanın iptali için başvurduğu Tahkim Kurulundan ret cevabı almasının ardından yönetici Rezan Epözdemir basın toplantısı düzenledi. Epözdemir, Tahkim Kurulu Başkanı ve üyelerinin istifasını isterken ‘’Karar ilk olarak bize oy çokluğu olarak bildirildi. Ancak TFF’nin sitesinden oy birliği olarak açıklandı. Burada Galatasaray üzerine oynanan bir oyun var. Bu rövanşist bir karardır” dedi.

HEM DE BEDAVA…

ASLAN 10'U BULDU

Galatasaray uzun süredir aradığı 10 numarayı buldu. O isim de geçtiğimiz sezon Birmingham forması giyen ve bonservisi elinde olan Alen Halilovic. Teklif yapılan Hırvat oyuncunun cevabı bekleniyor. Önceliğini İngiltere’de kalmak olan Halilovic istediği teklifi alamazsa Galatasaray forması giyecek.

PARÇALIYI İSTİYOR

DIENG SON VİRAJDA

Cimbom transferdeki bir sonraki rotasını defansif orta saha olarak belirledi. Sarı kırmızılılar takipte olduğu Aliou Dieng için teklifini yaptı. 23 yaşındaki oyuncu için kapıyı 4 milyon avrodan açan Aslan’ın, Mısır ekibiyle pazarlıkları olumlu geçtiği öğrenilirken Dieng de parçalıyı giymek için kulübüne baskı yapıyor.

Galatasaray'ın Avrupa'da 291. sınavı Galatasaray, yarın İskoçya ekibi St. Johnstone'la UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kapsamında karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - St. Johnstone maçının hakemi belli oldu Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçını yönetecek hakem belli oldu.