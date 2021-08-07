Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim on biri yazarken gözü kapalı ilk sıraya koyduğu isim kuşkusuz Fernando Muslera. Nasıl olmasın ki… 2011’de sarı kırmızılı takıma gelen, elleri küçük eleştirileri yapılan Uruguaylı eldiven toplam 14 kupa kaldırarak önemli başarıya imza attı. Ancak Fatih Terim’in, takım arkadaşlarının ve camianın çok büyük güven duyduğu tecrübeli kaleciye bu sezon bir hâller oldu. Önce Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV ile yapılan iki maçta da yaptığı hata ve bunun pahalıya mal olması.

Az tatil yaptı

Ardından da UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde 1-1 sona eren St. Johstone mücadelesinde penaltı yaptırıp kırmızı görmesi ciddi anlamda soru işareti oluşturdu. Yapılan hatalara bakıldığında takım arkadaşlarının sürekli geri pas göndermesi ve rakiplerin baskısı dikkat çekerken Uruguaylı kalecinin durumu da incelemeye alındı. Fatih Terim ve ekibi yeni sezon öncesinde Muslera’nın formsuzluğunu araştıracak. Fernando’nun Copa Amerika sonrası kısa bir tatil yaptığını ve yorgun olduğunu hatırlatalım.

Durmak yok

UEFA ön eleme maçında St. Johnstone ile 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılar ikinci karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mücadelede 90 dakika süren alanlar idmanda rejenerasyon yaparken diğer oyuncular taktik çalıştı.

RÖVANŞ ÖNCESİ

Kalede kriz var

∂ Şampiyonlar Ligi’ne erken veda eden Galatasaray’ın hedefi UEFA’da gruplara kalmaktı. Rakip toplamda 3,5 milyon avroluk değere sahip St. Johnstone’du. İlk maç 1-1 biterken kaleci Muslera kaybedildi. Rövanşta kalede kim oynayacak? Okan kiralık gitti, Fatih’in adının listede yok. Bu durumda elde İsmail ve Berk var.

BİRAZ DİKKAT

Geri pas ikazı

∂ Cimbom iki sezondur taktik gereği de olsa geri paslar konusunda sancı çekiyor. Oyun kurmaya kaleci Muslera’dan başlayan sarı kırmızılılar son maçlarda ağır faturalar ödemeye başladı. Teknik direktör Fatih Terim’in orta alan ve savunma oyuncularından geriye atacakları paslarda daha dikkatli olmalarını istediği öğrenildi.

Galatasaray'a UEFA maçında şok! Muslera oyundan atıldı UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray 10 kişi kaldı. Kaleci Muslera kırmızı kartla oyundan atıldı.

PSV maçının ardından Muslera'dan ilk açıklama Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup olan Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.