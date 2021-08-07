Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen sezon göreve gelen ve ilk icraatı defansı toparlamak olan Abdullah Avcı, Trabzonspor’da güzel işlere imza atmıştı. Hücum zenginliği konusunda ise kısırlık söz konusuydu. Yeni sezon öncesi Konferans Ligi ön elemesinde Molde ile karşılaşan bordo mavililer yenilenmiş kadrosuyla keyif verdi ve oyun büyük beğeni topladı. Tabela 3-3 olsa ve uzatma da penaltı kaçırılsa da turdan da yeni sezondan da bordo mavililerin en ufak bir endişesi yoktu.

Savunmaya dikkat!

Avcı ile en gollü maçını geride bırakan Karadeniz ekibinde daha çok golün düşünülmesi ve kadro kalitesinin de sahada gösterilmesi keyif verdi. Savunma zaafının farkında olan bordo mavililerin hocası “Maçta olumlu görüntü versek de takım savunmasında sıkıntı çektik. Özellikle üç defa merkezden gelen toptan yediğimiz ilk gol. Takım savunmasıyla ilgili çalışacağız” dedi. Avcı öne geçilen maçlarda skorun tutulabilmesi adına çalışmalar yaptıracak.

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