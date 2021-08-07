Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Superbike Şampiyonası'nın altıncı ayağında yarışan Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki ilk yarışta birinci oldu. Razgatlıoğlu böylelikle, pilotlar klasmanının birincisi Jonathan Rea ile puan farkını 12'ye indirdi.

SON VİRAJDA RAKİBİNİ GEÇTİ

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'nın 4,2 kilometrelik Most Pisti'nde gerçekleştirilen ilk yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçti.

Yarışa ikinci cepten başlayan ay-yıldızlı sporcu, rakipleri karşısında başarılı bir performans sergileyerek, 22 turluk yarışın son turunda İngiliz Scott Redding ile çekişti. Toprak Razgatlıoğlu, son virajda rakibini geçerek Çekya'daki ilk yarışta birincilik başarısı elde etti.

İKİNCİ YARIŞ YARIN

Organizasyonda pilotlar klasmanında lider durumda bulunan İngiliz Jonathan Rea'nın yarış dışı kalmasıyla milli motosikletçi Toprak, genel klasmandaki puan farkını 12'ye indirdi.

Çekya ayağının ikinci yarışı, yarın TSİ 16.15'te başlayacak.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında 243 puanla Jonathan Rea lider, 231 puanla milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ikinci, 182 puanla da Scott Redding üçüncü sırada yer alıyor.

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