Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transfer sezonu hız kesmeden sürerken, Fenerbahçe yeni bir ismi duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nde mücadele eden 17 yaşındaki Emir Ortakaya'yı kadrosuna dahil etti.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, stoper mevkisinde forma giyen genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Emir Ortakaya, önümüzdeki yıllarda futbol A takımımızın kadrosuna aday olmak üzere futbol akademimize katılmıştır. Emir Ortakaya'nın transferi karşılığında futbolcumuz Barış Alıcı da bonservisiyle Gençlerbirliği Kulübüne katıldı. Emir Ortakaya'ya çubuklu formamızla başarı dolu sezonlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de 4 futbolcu kadro dışı Son dakika haberine göre Fenerbahçe'de Mame Thiam, Kemal Ademi, Sadık Çiftpınar ve Oğuz Kaan Güçtekin, yeniz sezon hazırlıklarını A Takımla sürdürmeyecek.

Fenerbahçe'nin golcüsü İtalya'dan Forvet arayışını sürdüren Fenerbahçe, Danimarkalı Andreas Cornelius ile anlaşmaya çok yakın. 1.93'lük golcü ile sarı lacivertli ekip arasında küçük pürüzlerin kaldığı iddia edilirken, Parma ile bonservis konusunda el sıkışıldı.