Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da gözler ‘gelecek futbolcu’ peronunda. Forvete takviyesi yapacak olan ve uzun süredir Alexander Sörloth için beklemede olan bordo mavililerde alternatif isimler masada. Serie A'da Cagliari forması giyen 1.94 boyundaki golcü Alberto Cerri cepte gibi. Parma forması giyen Cournelius konusunda da kulübü açısından problem yok oyuncunun yıllık ücreti ve menajer payı şimdilik tuzlu. Dnipro'da ter döken Artem Dovbyk da teknik ekibin çok istediği bir isim ancak maliyeti yüksek görünüyor.

Yeni Sörloth Dovbyk Güçlü bir fiziğe sahip Dnipro'nun 1,89'luk golcüsü hava toplarına hâkim ve sol ayağı çok etkili