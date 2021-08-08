Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar voleybolda final heyecanı yaşandı.

Finalde ABD ile Brezilya karşı karşıya geldi. ABD, Ariake Arena'da oynanan müsabakada Brezilya'yı 25-21, 25-20 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

ABD böylece kadın voleybolunda ilk kez olimpiyat şampiyonluğu elde etti.
Üçüncülük karşılaşmasında ise Sırbistan, Güney Kore'yi 25-18, 25-15 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenerek bronz madalya kazandı.

Teşekkürler Filenin Sultanları Teşekkürler Filenin Sultanları A Milli Takımımız, çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 mağlup oldu ve Tokyo 2020 Olimpiyatları'na veda etti

Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Rusya'yı yenerek çeyrek finale çıkan A Millî Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi belli oldu.

Filenin Sultanları grubu galibiyetle bitirdi Filenin Sultanları grubu galibiyetle bitirdi Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu’ndaki son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Rusya Olimpiyat Komitesi’ni 3-2 yenerek grubu üçüncü sırada tamamladı. Milliler, çekilecek kura sonrası çeyrek finalde Sırbistan veya Güney Kore'yle eşleşecek.

 