Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar voleybolda final heyecanı yaşandı.

Finalde ABD ile Brezilya karşı karşıya geldi. ABD, Ariake Arena'da oynanan müsabakada Brezilya'yı 25-21, 25-20 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

ABD böylece kadın voleybolunda ilk kez olimpiyat şampiyonluğu elde etti.

Üçüncülük karşılaşmasında ise Sırbistan, Güney Kore'yi 25-18, 25-15 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenerek bronz madalya kazandı.

Teşekkürler Filenin Sultanları A Milli Takımımız, çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 mağlup oldu ve Tokyo 2020 Olimpiyatları'na veda etti

Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Rusya'yı yenerek çeyrek finale çıkan A Millî Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi belli oldu.

Filenin Sultanları grubu galibiyetle bitirdi Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu’ndaki son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Rusya Olimpiyat Komitesi’ni 3-2 yenerek grubu üçüncü sırada tamamladı. Milliler, çekilecek kura sonrası çeyrek finalde Sırbistan veya Güney Kore'yle eşleşecek.