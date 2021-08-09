FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İsviçre'nin Young Boys ile Romanya'nın CFR Cluj takımları arasında 10 Ağustos 2021 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu müsabakasını yönetecek.
İsviçre'nin Bern şehrindeki Wankdorf Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
Avrupa Şampiyonası tarihine Cüneyt Çakır damgası EURO 2020'de dün akşam 3. kez sahaya çıkan hakem Cüneyt Çakır, kariyerinin 9. Avrupa Şampiyonası maçını yönetti. Çakır, bu istatistikle Avrupa Şampiyonası'nda en çok maç yöneten hakem unvanına sahip olarak tarihe geçti.
Cüneyt Çakır, Ukrayna-Avusturya maçını yönetecek Cüneyt Çakır, Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu'nda pazartesi günü oynanacak olan Ukrayna-Avusturya maçını yönetecek.
Cüneyt Çakır'a EURO 2020'de görev Cüneyt Çakır, Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda salı günü oynanacak olan Macaristan-Portekiz maçını yönetecek.