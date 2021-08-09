FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Kazakistan'ın FC Shakhter Karagandy ile Ukrayna'nın Kolos Kovalivka takımları arasında 10 Ağustos 2021 Salı günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu müsabakasını yönetecek.
Kazakistan'ın Nur-Sultan şehrindeki Astana Arena Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak mücadelede Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanacak Young Boys - CFR Cluj mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
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UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Shakhter Karagandy - Kolos Kovalivka maçında FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Kazakistan'ın FC Shakhter Karagandy ile Ukrayna'nın Kolos Kovalivka takımları arasında 10 Ağustos 2021 Salı günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu müsabakasını yönetecek.
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