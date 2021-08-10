Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HASAN SARIÇİÇEK

Maça üç gün kala olimpiyat köyünde koşu yaparken tabelalara çarpıp hastanelik olan millî boksörümüzün kaşı açıldı. Müşahade altında tutulan sporcumuz için Tokyo’daki sağlık ekibimiz “Bu hâlde idmana çıkması bile doğru değil” dedi.

Dikişle ringe çıktı

∂ Millî boksörümüz ise “Yedi yaşımdan beri olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyorum. Bana müsaade edin ringe çıkayım” diye ısrarcı oldu. Sol kaşına 8 dikiş atılan Ekinci'nin gözünde oluşan hasar için de bant koruması yapıldı. Sağlık ekibinin “Maça çıkma” ikazını yenilediği Necat Ekinci, ilk turda Belaruslunun karşısına çıktı. İlk raundu 5-0 almasına rağmen müsabakayı 3-2 kaybetti.

Hayallerim yıkıldı

∂ Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Kaza bütün hesaplarımızı ve Necat Ekinci'nin kariyer planlarını berbat etti. Önce Kastamonu sonra İngiltere'de çok iyi bir hazırlık süreci geçirdi. Tek hedefi altın madalyaydı. Herkesin 69 kilodaki olimpiyat şampiyonluğuna favori gösterdiği isimdi. Tokyo'da altın madalyayı boynuna takıp profesyonel olmayı hedefliyordu. Olmadı. Çok üzgünüz” ifadesini kullandı.

Tokyo'da gurur tablosu Olimpiyatlarda iki altını da tarih yazarak aldık! Okçuluk, kadınlar boks, kadınlar güreş, karate ve jimnastikte ilkleri yaşadık. 108 sporcu ve 18 branştaki mücadelelerimiz sonunda 13 madalyaya ulaştık ve olimpiyat tarihimizin rekorunu geliştirdik