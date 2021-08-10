Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ve beklenen mutlu son gerçekleşti. Trabzonspor, uzun süredir gündeminde olan ancak yüksek maliyeti sebebiyle sıkı bir pazarlık süreci yaşadığı Andreas Cornelius transferini bitirdi. Hem de istediği şekilde. Parma’nın ilk etapta 8 milyon avrodan kapıyı açtığı 28 yaşındaki Danimarkalı golcü, 5,1 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edildi. Bu maliyeti taksitler hâlinde ödeyecek olan Ahmet Ağaoğlu yönetimi, oyuncuya ise 1,5 milyon avrosu garanti olmak üzere bonuslarla 2,5 milyon avroyu bulan bir anlaşma yaptı.

Üç sezonluk imza

Üç sezon bordo mavili formayı giyecek olan Cornelius bir anlamda yeni bir maceraya yelken açtı. Son dönemlerde performansında düşüş olan 2012’de Danimarka’da ‘gol krallığı’ bulunan forvet oyuncusunun en dikkat çeken özelliği hava hâkimiyetinin yüksek olması, uzaktan şutları ve hücumda gezmeyi sevmesi. Kariyerinde Danimarka’nın ardından tatsız bir İngiltere macerası olan ve ardından İtalya’ya giden Cornelius, Trabzonspor’da eski güzel günlerine dönmek istiyor. Camianın ilgisi de onu ekstra motive ediyor.

PROFESYONEL OLDU

Bir imza daha

∂ Karadeniz ekibi forvet bölgesine hem tecrübeli hem de genç takviyesi yaptı. Trabzonspor U19 Takımı’yla Gelişim Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan 19 yaşındaki golcü Orkun Ahmet Dedeoğlu ile üç senelik profesyonel sözleşme imzalandı.

İDMANDA YOK

Dorukhan sakatlandı

∂ Konferans Ligi ön elemesinde Molde ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam eden Trabzonspor’da yeni transfer Dorukhan Toköz'de zorlamaya bağlı ödem gelişti. Tedavisine başlanan Dorukhan Toköz dünü dinlenerek geçirdi.

Cornelius resmen Trabzonspor'da Trabzonspor, Andreas Cornelius transferini paylaştığı video ile duyurdu. 28 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandı.