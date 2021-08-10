Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray UEFA Kupası’nda yoluna devam edebilmek için yarın İskoçya’ya uçuyor. İlk maçta St. Johnstone karşısında sürpriz denebilecek bir skorla 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılarda tek hedef turu geçmek. Florya’da teknik direktör Fatih Terim Avrupa defterinin kapanmaması adına bir dizi tedbir aldı. Tecrübeli çalıştırıcı rakip analizleri ve taktik çalışmalar dışında oyuncularıyla mini toplantılar yaptı. Galibiyet dışında başka ihtimali düşünmek istemediğini anlattı.

Onları atarsak…

İlk maçta kırmızı kart gören kaleci Muslera’nın yokluğunda oyun planında da değişlik yapmaya hazırlanan Fatih Hoca taktik idmanlarında kaleye dönük geri pasların azaltılması talimatı verdi. Kadroda revizyona gidecek olan tecrübeli teknik adam Babel’in yerine Barış’ı, Luyindama’nın yerine Alpaslan’ı ve Aytaç’ın yerine de Emre Kılınç’ı düşünüyor. Terim, ilk maçta yakaladıkları net fırsatları gole çevirmeleri durumunda çok rahat tur atlayabileceklerini düşünüyor.

Galatasaray, Victor Nelsson'u bitirmeye çalışıyor Savunma için takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kopenhag'da oynayan 22 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson’un transferini bitirmeye çalışıyor.