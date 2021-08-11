Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transferde “fırtına” esiyor. Gözünü şampiyonluğa diken ve mevcut kadrosunu büyük oranda koruyan Trabzonspor yeni sezona hızlı bir giriş yapmıştı. Ligin sona ermesinin ardından daha önce anlaşma sağladığı Gervinho ve Bruno Peres’e imza attıran bordo mavililer ardından Koita ve Marek Hamsik transferleriyle gücüne güç katmıştı. Devamında yerli pazarının önemli isimleri Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı kadroya dâhil olmuştu. Ve bunlara belki de taraftarı en çok mutlu eden Cornelius eklendi.

Deli sıcak bakıyor

Ve hareketlilik bununla da sınırlı kalmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda hareket eden Ahmet Ağaoğlu yönetimi, Brugge'ün Fildişi Sahilli futbolcusu Simon Deli için masaya oturdu. Yeni transfer yapılması sebebiyle takımda forma şansı azalan 29 yaşındaki tecrübeli stoper bu sezon Belçika Ligi’nde henüz süre almadı. 2019’da 2,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan oyuncunun da Trabzonspor’un teklifine sıcak baktığı ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

İmzalar atıldı mesai başladı

Trabzonspor’da dün imza töreni vardı. Cornelius ve Dorukhan Toköz işi resmiyete döküldü. Dört yıllık imza atan Cornelius'a sezon başına 1,5 milyon avro garanti ücret ödenecek. Parma'ya 5,1 milyon avroluk bonservis bedeli dört taksitte ödenecek. Sözleşme gereği oyuncunun (isteyenin Türk kulübü olmaması şartıyla) serbest kalma bedeli 20 milyon avro olarak belirlendi. Başkan Ahmet Ağaoğlu imza töreninde forma satış geleneğini orman yangınları için değiştirdi. İki oyuncuya da ayrı ayrı 61 bin fidan yazdı. Futbolcular da bunu seve seve kabul etti.

Cornelius resmen Trabzonspor'da Trabzonspor, Andreas Cornelius transferini paylaştığı video ile duyurdu. 28 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandı.