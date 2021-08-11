Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her sezon farklı bir kadro yapılanmasıyla startı veren Fenerbahçe’de Vitor Pereira döneminde de durum farklı değil. Özel maçları Giresunspor galibiyetiyle kapatan Kanarya’da lig için geri sayım sürerken transferde de görüşmeler devam ediyor. Güney Koreli stoper Min-Jae Kim’i İstanbul’a getiren ve resmî imza için evrakları bekleyen sarı lacivertlilerde gözler forvet transferinde. Yönetim bu konuda temaslarını devam ettirirken Pereira da mevcut isimlerle ligin startını verecek.

Ana kumanda Mesut

Eldeki isimlere göre kadro planlamasını yapan savunma ve orta sahada istikrarı sağlayan Pereira, forvette kararsız. Hücumda soru işareti devam etse de orta alanda herkesi çok memnun eden bir Mesut Özil yükselişi var. Giresunspor maçında göz dolduran yıldız isim saha içinde ana kumanda olarak sorumluluk alacak. Özil’in ilk haftalardaki form durumu Kanarya’nın yol haritası anlamında belirleyici olacak. Öte yandan Kemal Ademi Rus ekibi Khimki'ye bonservisiyle verildi.

50 BİN TL’LİK BAĞIŞ

Ozan’dan Bursa’ya destek

∂ TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un maddi sıkıntılar sebebiyle başlattığı ‘Ayağa kalk Bursa' kampanyasına eski oyuncusu Fenerbahçeli Ozan Tufan da destek verdi. Millî oyuncu, eski kulübüne 50 bin TL'lik destekte bulundu. Bursaspor, Ozan Tufan’a teşekkür etti.

Sörloth umudu

Sarı lacivertlilerin transfer listesinde yer alan Alexander Sörloth'dan haber var. Leipzig Teknik Direktörü Jesse Marsch ”Sörloth, idmanlarda ve sahada iyi durumda ancak takımdaki geleceğiz belirsizliğini koruyor. Şu anda takımda kalması kesin olan oyunculara odaklanmış durumdayız” diyerek Norveçliyi düşünmediğini ima etti.

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