Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üçlü çekmek ne de olsa Beşiktaş'ın işi... Siyah beyazlılarda hem teknik heyetin hem de taraftarın en çok istediği üç ismin de transferi tamamlandı. Valentin Rosier ve Alex Teixeira'dan sonra Rachid Ghezzal'da da mutlu sona ulaşıldı. Ailesiyle birlikte yola çıkmadan önce "Eve dönüyoruz" şeklinde paylaşım yapan Cezayirli yıldızın İstanbul'a geldiğinde mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Havalimanında coşkulu bir kalabalık ve medya ordusu tarafından karşılanan yıldız oyuncu, yeniden Beşiktaş forması giyecek olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi. Kısa bir açıklamada bulunan Ghezzal "Duygularımı tarif etmekte zorlanıyorum. Kendimi ait hissettiğim yere geldiğim için çok mutluyum" dedi.

Menajeri de şaşırdı

∂ Ghezzal'ın transfer sürecini anlatan menajeri Anoir Fazuli "Herkes transferin bitmesi için elinden geleni yaptı. Başkan Çebi, Emre Kocadağ ve Ceyhun Kazancı ile birlikte profesyonelce hareket ettik. Özellikle Ahmet Nur Çebi özel olarak görüşüp Ghezzal'ı ikna etti ve transferde çok baskılı oldu. Sergen Yalçın da Ghezzal'ı arayıp bir kaç defa görüştü" açıklamasında bulundu. Leicester City'den bonservisi almanın en çok zorlandıkları konu olduğunu dile getiren Fazuli “Ghezzal gibi bir oyuncunun bonservisinin beş taksitle alınması inanılmaz büyük bir başarı” ifadelerini kullandı.

Rizespor maçına hazır

∂ Siyah beyazlıların son transferi Rachid Ghezzal fit ve formda olmasıyla da teknik heyeti sevindiriyor. Leicester City ile çok iyi bir kamp dönemi geçiren Ghezzal, tek bir idman bile kaçırmadı ve büyük ihtimalle cuma günü oynanacak Çaykur Rize maçında kadroda olacak.

İLK GÖRÜŞMELER OLUMLU

Sırada bomba Batshuayi!

∂ Beşiktaş golcü transferinde Michy Batshuayi'yi aldı. Chelsea'nin gözden çıkardığı Belçikalı yıldız golcüyle kurulan ilk temaslar olumlu sonuçlandı. Chelsea'den yıllık 3,5 milyon avro kazanan Batshuayi'nin ücretinin bir kısmının ödenerek bir yıllık satın alma opsiyonlu kiralanması hedefleniyor.

KARANTİNA SIKMIYOR

Teixeira izlemede

∂ Beşiktaş'ın yeni transferi Teixeira, Brezilya'dan geldiği için bir hafta karantinada kalacak. Yıldız oyuncu bu süreyi Beşiktaş'ı daha iyi tanımak için değerlendiriyor. Otuz bir yaşındaki oyuncu, adaptasyon sürecini minimuma indirmek ve takımdaki oyuncuları tanımak için siyah beyazlıların geçen sezonki maçlarını izlediği öğrenildi.

Beşiktaş Alex Teixeira'yı resmen duyurdu! Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.