Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2016 Rio Olimpiyatlarında Yeni Zelanda adına yarışan Olivia Podmore, elim bir şekilde hayatını kaybetti.Henüz 24 yaşında olan genç kadının ölüm sebebi henüz açıklanmadı.

ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Sporcunun genç yaşta ölmesi, ailesi ve spor camiasını kedere boğdu. Ölüm sebebi açıklanmazken Yeni Zelanda polisi sporcunun dün akşamki ani ölümü hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ceset, ölüm sebebinin bulunması için Adli Tıp’a gönderildi. Podmore, geçtiğimiz günlerde yapılan Tokyo Olimpiyatlarına katılmamıştı.

Amerikalı sporcunun jakuzide feci ölümü ABD’de ev partisine katılan buz hokeyi oyuncusu Matiss Kivlenieks, talihsiz bir şekilde can verdi.

Sporcularda kalp krizi daha öldürücü Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ahmet Tulga Ulus, "Spor yaparken kan basıncının artması nedeniyle sporcularda kalp krizi daha etkili sonuçlar doğurabilir" dedi.