Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Danimarkalı oyuncu Victor Nelsson ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu profesyonel futbolcu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC Kbenhavn ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne beş yıl içinde 7 milyon Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25 milyon Euro olarak belirlenmiştir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır" denildi.



LİSTENİN İLK SIRASINDA YER ALIYORDU

Tecrübeli teknik adam Fatih Terim’in stoper mevkisi için belirlediği adaylar arasında ilk sırada yer alan Danimarkalı oyuncu, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Crystal Palace ve Burnley’den de teklif almasına karşın, yönetimin hızlı davranması sayesinde Galatasaray’a kazandırıldı.



AVRUPA LİGİ ELEMESİNDE OYNAYAMAYACAK!

Victor Nelsson, transfer edildiği Kopenhag takımıyla UEFA Konferans Ligi maçlarında forma giydiği için, Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde oynayacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek. Nelsson, tıpkı Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau gibi Galatasaray grup aşamasına kalırsa Avrupa Ligi’ndeki maçlarda sahada yer alacak.