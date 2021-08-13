Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk maçta 2-1 yendiği rakibinin dirençli futbolu karşısında oldukça zorlanan Yiğidolar Pantsulaia'nın golüne bir türlü karşılık veremedi. Gürcistan ekibi tek gollü üstünlüğüyle maçı uzatmaya taşıdı. Yarım saatlik bu bölümde yüklenen temsilcimiz rakibinin katı defansını nihayet 109'da aşmayı bildi. Jorge Felix on sekiz içinden turu Sivas'a getirdi: 1-1. Temsilcimizin play-off turundaki rakibi Kopenhag oldu.

Sivasspor’dan tur pozu UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön eleme turu rövanş maçında DG Sivasspor, sahasında Dinamo Batumi ile 1-1 berabere kaldı ve avantajlı olarak bir üst tura çıktı. Kırmızı-beyazlı takım maç sonu soyunma odasında hatıra pozu verdi.

Sivasspor'da zafer sevinci UEFA 3. eleme turu ilk maçında Dinamo Batum'u, deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup eden Sivasspor'da zafer sevinci sürüyor.