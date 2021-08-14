Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

UEFA Avrupa Ligi elemesinde St. Johnstone’yi geçerek play-off turuna kalan Galatasaray’ın İskoçya’daki 4-2’lik galibiyetinde öne çıkan isim hiç kuşkusuz Kerem Aktürkoğlu’ydu. Ve genç isim Türk futboluna birçok isim kazandıran Fatih Terim’in elinden tuttuğu, sonuna kadar güvenip şans verdiği ve kısa sürede büyük aşama kaydeden genç oldu. 2020’de 3. Lig ekibi Erzincan’dan gelen hücum oyuncusunun sarı kırmızılı kulübe imza attığındaki değeri sadece 200 bin avroydu. Şu anda ulaştığı rakam ise 3,5 milyon avro.

Yerli Griezmann!

Sarı kırmızılılarda Terim’in yanı sıra camianın da büyük güven duyup izlemekten keyif aldığı Kerem Aktürkoğlu yerli Griezmann olarak görülüyor. Hücum bölgesinin her yerinde aktif bir şekilde çalışan rakibe baskı kuran arkaya koşular yapan 24 yaşındaki ismin bir gol iki asistle ön plana çıkması ayakta alkışlandı. St. Johnstone maçındaki kendine güveni ve attığı paslar çok büyük bir gelişim ve değişim içinde olduğunu da gösterdi. Kerem’in form durumu yeni sezon öncesi herkesi umutlandırdı ve daha şimdiden forma rekabetinde gücünü gösterdi.

TERİM’DEN TAKIMA: Doğru yoldayız

İstanbul’da 1-1 berabere kaldığı St. Johnstone’yi deplasmanda 4-2 yenerek UEFA’da yoluna devam eden Galatasaray’da yüzler gülüyor. İskoçya dönüşü takımını tebrik eden Fatih Terim özellikle ikinci yarıdaki oyundan memnun olduğunu belirterek “İlk maçtan çok daha iyiydik. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu gidişatı alışkanlık hâline getirmemiz çok önemli” dedi.

GEDSON ISRARI

Fernandes’te sona doğru

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren G.Saray, Terim’in çok istediği bir ismi daha bitirmeye çok yaklaştı. Benfica’da mutsuz olan ve tekrar sarı kırmızılı formayı giymek istediğini kulübüne bildiren Gedson Fernandes için önemli mesafe alındı. Portekiz basını tarafların 10 milyon avroya anlaştığını ödeme planı üzerinde konuştuğunu yazdı.

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