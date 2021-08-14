Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, forvet transferi için Chelsea ile anlaştı.

Beşiktaş, Chelsea'de forma giyen 27 yaşındaki forvet Michy Batshuayi 1 yıllığına kiraladı, siyah-beyazlılar Batshuayi için yıllık 2.4 milyon euro ödeyecek.

Kariyerinde Marsilya, Dortmund, Valencia gibi takımlarımda forma giyen yıldız oyuncunun şu an Premier Lig ekibi Chelsea’de forma giymekte ve takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

MİCHY BATSHUAYİ KİMDİR?

Futbola kariyerine 2003 yılında Standard Liege alt yapısında başlayan Batshuayi 2011 yılında A takıma yükselerek profesyonel kariyerine başladı.

Forvet mevkisinde görev yapan Belçika’lı golcü 2014 yılında Marsilya’ya transfer oldu.

Batshuayi, 2016 yılında İngiliz devi Chelsea’ye transfer olmuştur. 2022 Haziran ayına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunan oyuncu sırasıyla Borussia Dortmund, Valencia ve Crystal Palace’da kiralık olarak forma giydi.

Kongo asıllı Belçika’lı oyuncu Belçika Milli Takım’ının da formasını giyiyor.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan oyuncunun kariyeri boyunca yakaladığı en yüksek piyasa değeri ise 40 milyon euro.