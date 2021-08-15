Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş sezona 3-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlarken sergilediği kaliteli futbolla da beğeni topladı. Geçen sezon da ligin en iyi futbolunu oynayan takımı olarak gösterilen Sergen Yalçın'ın ekibi bu sezon daha ilk maçında seviye atlayacağını gösterdi. Siyah beyazlılar topun değerini daha çok bilen, top kaptırıldığında yeniden kazanmak için daha hızlı davranan ve rakip kale önüne pas yaparak girmeyi seven bir takım görüntüsü sergiledi. Topu şişiren, karavana ortalarla kaos futbolunu tercih eden bir takım değildi Beşiktaş.

Alex de gelince...

Özellikle rakip yarı alanda top çevirmekte çok başarılı olan siyah beyazlılar, bu özelliğini ceza sahası içine girerken daha çok kullandı. Karşılaşma boyunca 17 defa Çaykur Rizespor'un ceza sahası içine giren Beşiktaş, bu bölgede 14 defa da isabetli şut çekti. Orta yaparak ceza sahasına sadece dört top gönderen Kartal, bunların üçünde isabet sağlamayı başardı. Beşiktaş bu özelliğini Alex Teixeira takıma katılınca daha fazla gösterebilecek. Şu anda karantinada olan Brezilyalı yıldız, dikine oynayıp rakip cezası içine girmeyi seven bir oyuncu olduğu için teknik direktör Sergen Yalçın'ı şimdiden heyecanlandırıyor.

Bedelsiz bombacı

∂ Michy Batshuayi Beşiktaş'ın yeni golcüsü olmaya gelirken maliyeti de fazla olmayacak. Siyah beyazlı yönetim ünlü golcü için Chelsea'ye kiralama bedeli ödemeyecek. Bunun yerine Belçikalı yıldızın, Londra ekibinden kazandığı ücret olan 3,5 milyon avro karşılanacak. Sezon sonunda da satın alma opsiyonu Beşiktaş'ın olacak. Böylece Batshuayi gibi yıldız bir golcü için kasasından sadece 3,5 milyon avro çıkaracak olan Beşiktaş, sezon sonunda satış durumu oluşursa da yüksek gelir elde edebilecek.

38'LİK ATIBA HÂLÂ HAYRAN BIRAKIYOR

Yaşayan efsane!

∂ Atiba Hutchinson unutulmaz film karakteri Benjamin Button gibi yaşlanmıyor, gençleşiyor. 8 Şubat'ta 39 yaşına girecek olan Kanadalı yıldızın formunun azalacağını düşünenler her defasında yanılıyor. Kartal'ın yaşayan efsanesi sezonun ilk maçında da takımın en hareketli ismiydi ve 10 numara bölgesinde oynamasına rağmen sahada basmadık yer bırakmadı. Muhteşem oyununu bir de golle süsleyen Atiba için eski takım arkadaşı Demba Ba, "Yaşayan efsane" paylaşımında bulundu.

ŞUT UYARISI YAPILDI

Kenan'a vur emri

∂ İlk maçındaki hırsı ve istekli oyununu bir de asistle süsleyen Kenan Karaman'ın performansı beğenilirken bir de ikaz geldi. Siyah beyazlı teknik heyet, sık sık müsait pozisyon yakalamasına rağmen pas vermeyi tercih eden gurbetçi yıldıza “Kaleyi görünce vurmaktan çekinme” uyarısı yaptı.

Beşiktaş, Batshuayi ile bir yıllığına anlaştı Beşiktaş forvet hattını güçlendirmek için yaptığı transfer çalışmalarında Chelsea forması giyen Belçikalı santrafor Michy Batshuayi ile anlaştı.