Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün oynanan Giresunspor Galatasaray maçında sahalarda görülmedik bir rezalet yaşandı. Karşılaşmanın ikinci yarısı oynanırken, Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında saha içerisinde şiddetli bir tartışma yaşandı. Brezilyalı oyuncu uzaktan koşarak yanına gittiği genç oyuncuya önce kafa attı. Sonra acımasızca Kerem'i yumruklamaya başlayan Marcao takım arkadaşları tarafından güçlükle durduruldu. Olay stattaki herkesi şoke ederken Marcao hakem Erkan Özdamar tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu ilk vukuatı değil

Kerem'i oyundan alan Fatih Terim futbolcusunu kenarda teselli etti. Marcao'nun bu ilk çirkinliği değil. Ekim 2020'de G.Saray ile Ümit Millî Takım arasında oynanan hazırlık maçında da benzer olay yaşanmıştı. Marcao genç oyuncu Halil Dervişoğlu'nu tokatlamış fakat olay hakem raporunda olmadığı gerekçesiyle bir şekilde geçiştirilmişti. TFF'nin ve sarı kırmızılı takımın Marcao'ya ne ceza vereceği şimdi merakla bekleniyor.

Gerekeni yapacağız

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından şok olay için, "Kerem'in gençliğini koruyacağız, Marcao'ya gereken neyse biz yapacağız, yapacaksak" derken, "Soğukkanlı olmak zorunda olan insanlarız. Kimse merak etmesin. Yani şunu söylüyorum, bazılarını tatmin etmek için hareket etmeyiz. Sinirle de hareket etmeyiz. Sakin olması gereken biziz. Biz kararları Galatasaray'ı mutlu etmek için alırız" sözlerini kullandı.

Fatih Terim'den Marcao açıklaması Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'u deplasmanda 2-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Marcao ve Kerem Aktürkoğlu ile yaşanan olaylarla ilgili, "Burada özür dilenmesi gereken oyuncu Kerem. O bizim için bir bireydir, yaşının küçük olması bir şey ifade etmez." dedi.