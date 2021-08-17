Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta yeni sezonda düşünülmeyen Âdem Ljajic kadro dışı bırakıldı. Teknik heyet ve yönetimin gözden çıkardığı Boşnak asıllı yıldızın yıllık 2,5 milyon avroluk ücreti külfet oluşturduğu için kendisine kulüp bulması istendi. İtalya'dan gelen düşük ücretli teklifleri kabul etmeyen Ljajic, takımdan ayrılmak istemediğini yönetime bildirdi. Yönetim de böyle bir durumda Ljajic'e kadro dışı bırakılacağını söyledi. Bunun üzerine 29 yaşındaki oyuncu düşünmek ve başka kulüplerle görüşmek için üç gün izin istedi. Kriz bu andan itibaren daha da büyüdü.

Douglas gibi...

Gözden çıkarılmasını hazmedemeyen 29 yaşındaki oyuncu çok ağır ifadelerle dolu bir paylaşımda bulundu: "Köpeğe 3 gün yemek ver, 3 yıl bunu hatırlar. İnsanı 3 yıl besle, 3 günde unutur"... Bu sözler yönetimi çok kızdırdı. Siyah beyazlılarda 3,5 sezonu geride bırakan Ljajic yüklü miktarda para cezasına çarptırılacak. Eğer Ljajic kendisine kulüp bulamazsa tek başına idmana çıkacak. 2018-19'un ara transfer döneminde Torino'dan 1,5 milyon avro bedelle kiralanan Ljajic'le sezon sonunda 6,5 milyon avro bonservisle dört yıllık sözleşme imzalanmıştı.

PROBLEM ADAM

Geçen sezon özel hayatındaki problemler sebebiyle büyük düşüş yaşayan Ljajic, ilk on birde oynatılmadığı maçlardan önce ısınma sırasında ellerini cebine koymasıyla tepki toplamıştı.

İDMANA ÇIKTI

Hoş geldin Teixeira!

∂ G.Antep maçına hazırlanan Beşiktaş'ın dünkü idmanında Sergen Yalçın oyuncularına kondisyon ve taktik çalıştırdı. Antrenman yarım sahada üçlü turnuvayla bitti. Kartal'ın iki yeni transferi Alex Teixeira ile Mert Günok siyah-beyazlı formayla ilk idmanlarına çıktı.

Beşiktaş'ta Ljajic'i isteyen kalmadı Alex Teixeira transferinin önündeki tek engel olarak duran Boşnak oyuncu idmanlarda da yalnızları oynuyor.

Ljajic gider Maxim gelir Yaşadığı problemler sebebiyle çöküntüye uğrayan Âdem Ljajic'i göndermeye karar veren yönetim, G.Antep'in 10 numarası Maxim'i kadroya katmak istiyor.